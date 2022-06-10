«Хороший тренер»: Черышев оценил нового наставника «Спартака»

Российский тренер Дмитрий Черышев отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре «Севильи». Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в «Спартаке» последнее время», - приводит слова Черышева «СЭ».

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».