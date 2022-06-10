Губерниев высказался по поводу назначения испанца Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на появившуюся новость о том, что новым главным тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль.

Напомним, что сегодня, 10 июня, клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с 33-летним испанцем. В данное время срок трудового соглашение специалиста с командой пока сообщается.

– Интересный ход. Руководство «Спартака» каждый раз ищет свои пути. То есть у нас еще и Абаскаль. Главное, чтоб он не абаскалился. До него уже абаскалились очень многие. 33 года, курс явно на омоложение. Следующим тренером может стать мой сын Михаил, ему как раз осенью 20, – цитирует Губерниева Sport24.ru.

Отметим, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности главного тренер «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».