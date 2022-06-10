Евгений Ловчев: Черчесов может вернуться, в «Спартак» два раза не зовут

Об этом рассуждает лучший футболист СССР 1972 года, легенда «Спартака» Евгений Ловчев.

- Вам жалко Ваноли, или ушел и ушел?

- Ушел и ушел, жалеть тут не о чем. Ничего особенно он не дал «Спартаку». Игры не было, а все делают хорошую мину при плохой игре.

- Кто возглавит «Спартак»? Слухи пошли про Карпина.

- Говорят, он отказывается. Есть же бывшие спартаковцы – Тихонов, Аленичев, может вернуться, есть Черчесов.

- У Черчесова все хорошо в «Ференцвароше». Сделал дубль, Лига чемпионов впереди. И тут – ни еврокубков, закрытый чемпионат.

- А здесь - «Спартак». В «Спартак» два раза не зовут.