«Ахмат» объявил о покупке голкипера «Енисея» Опарина

Пресс-служба «Ахмат» сообщила о том, что клуб подписал контракт с вратарем «Енисея» Михаилом Опариным.

По информации источника, руководство грозненской команды заключило с 29-летним голкипером трудовое соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон. Согласно данным портала Transfermarkt, чеченский клуб заплатил за данный переход 200 тысяч евро.

Напомним, что Опарин выступал за «Енисей» с июля 2019 года. Всего за красноярцев он отыграл 119 матчей, пропустил 150 голов и 37 раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «СКА-Хабаровска», «Иртыша», «Калуги» и «Тосно».