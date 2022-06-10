«Это неправильно. Любой другой город». Глушаков - о решении РФС провести Суперкубок в Питере

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о решении РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что неправильно проводить Суперкубок в Петербурге. Есть много хороших стадионов. Да, те же «Лужники» - был бы ажиотаж. В Санкт-Петербурге и так есть футбол, да и много болельщиков ходят на стадион.

Например, можно было сыграть в Казани: поддержать ребят, которые вылетели. В том же Калининграде. Любой другой город, с хорошей атмосферой и стадионом, - все можно было организовать», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, соответствующее решение о проведении встречи в Санкт-Петербурге 9 июля было принято исполкомом РФС. Также сообщается, что время начала встречи и информация по билетам станут известны позже.

Добавим, что в битве за трофей сойдутся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны - московский «Спартак».