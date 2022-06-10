Семин оценил решение РФС провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что матч Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

«Вообще не играет никакой роли, где пройдет матч. Все будет организовано на самом высоком уровне что в Питере, что в Москве или любом другом городе. Я помню, что «Зенит» в последний раз играл с «Локомотивом» на стадионе «Динамо». Никто и ничего тогда не говорил об этом», - сказал Семин «Чемпионату».

Напомним, соответствующее решение о проведении встречи в Санкт-Петербурге 9 июля было принято исполкомом РФС. Также сообщается, что время начала встречи и информация по билетам станут известны позже.

Добавим, что в битве за трофей сойдутся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны - московский «Спартак».