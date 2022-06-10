Президент РФС Дюков прокомментировал смену названия «Нижнего Новгорода»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал тот факт, что «Нижний Новгород» со следующего сезона будет именоваться как «Пари НН».

«В Европе есть такая практика, есть клубы, которые имеют в названии бренды компаний. Юридически у РФС нет оснований отказать клубам в смене названия.

Это тот случай, когда новый спонсор будут обеспечивать серьезную долю финансирования бюджета, будет сокращать расходы области на содержание команды. Лига не видит в этом рисков», - передает слова Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что «Нижний Новгород» был основан в 2015 году под названием «Волга-Олимпиец». В прошедшем сезоне РПЛ подопечные Александра Кержакова заняли 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 30 турах.