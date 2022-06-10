РФС: Матч за Суперкубок России не будет отменен в случае бойкота «Спартака»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что если московский «Спартак» не явится на матч за Суперкубок России в Санкт-Петербург, то будет заменен на другую команду.

«Если регламент предполагает санкции, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет. Если такое случится, матч не будет отменен, будем рассматривать другого участника.

Бойкот - всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Мы стараемся действовать согласно регламенту. Оснований для бойкота мы не видим. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены», - приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.