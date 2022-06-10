Дюков заявил, что РФС правильно проигнорировал концерт «Руки Вверх» ради матча за Суперкубок

Президент РФС Александр Дюков о сложившейся скандальной ситуации вокруг матча за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Получили заявку от стадиона, он проявил готовность провести Суперкубок 9 июля. О взаимоотношении с артистами мне ничего не известно. Это вопрос стадиона и организаторов, которые планировали выступление. Мое мнение, если абстрагироваться от должности, - правильно провести знаковый футбольный матч. Насколько я знаю, есть договоренность с организаторами, что выступление состоится позже», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.