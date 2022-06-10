Технический директор академии «Спартака» объяснил причину своего ухода из клуба

Бывший технический директор московского «Спартака» Антар Яхья объяснил, что покидает клуб по семейным обстоятельствам.

«У моей мамы проблемы со здоровьем. Я покинул дом совсем юным, чтобы стать футболистом, и все эти годы проводил с ней не так много времени. Сейчас, в такой ситуации, я очень хочу быть рядом с ней», - приводит слова алжирца клубная пресс-служба красно-белых.

Добавим, что Яхья проработал в «Спартаке» всего пять месяцев.

Антар сам является бывшим профессиональным футболистом. Кроме игр в составе национальной команды, он известен также по выступлениям за немецкие и французские коллективы.

Всего алжирец провел за сборную своей страны 52 матча, забив семь голов и завершив игровую карьеру в 2017 году.