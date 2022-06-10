Кечинов - об Абаскаля в «Спартаке»: Не знаю, что может дать иностранный тренер, которому 33 года

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

«Как обычно, непонятно, что будет с командой. Ваноли проработал меньше года, и за это время не было видно ни рисунка, ни игры. Было непонятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. Все надежды были на индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Не знаю, что может дать иностранный тренер, которому 33 года, чего не может дать российский специалист, который хорошо знает игроков, наш футбол, менталитет. Я ждал назначения нашего тренера», - приводит слова ветерана «Ефро-футбол».

Напомним, до работы в «Спартаке» испанец был временно исполняющим обязанности наставника «Базеля». Со следующего сезона он должен был возглавить молодежную команду швейцарцев, однако, получив предложение из Москвы, попросил клубное руководство отпустить его в Россию.

Накануне «Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые заняли десятое место по итогам минувшего сезона, однако смогли выиграть Кубок России.