Медведев обыграл Ивашку и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира АТР в Хертогенбосе, обыграв белоруса Илью Ивашку.

Встреча продолжалась один час 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Медведева.

Россиянин четыре раза подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал все три своих брейк-пойнта. На счету его соперника один эйс, три двойных ошибки и два реализованных брейка из трех.

Таким образом, в полуфинале Медведев сыграет против француза Адриана Маннарино.