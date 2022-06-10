Экс-нападающий «Спартака» Робсон назвал два незабываемых матча на «Лужниках»

Бывший форвард «Спартака» Робсон поделился впечатлениями о лучших матчах красно-белых на «Лужниках». Экс-нападающий назвал игры, которые он не забудет никогда.

«Их две. В 1998 году мы обыграли «Реал» в Лиге чемпионов. А через два года и вовсе разгромили «Арсенал» — 4:1. Эти две встречи я никогда не забуду. И отличная атмосфера, и сами игры запомнятся навсегда. Мадридцы, например, на момент противостояния со «Спартаком» были действующими победителями Лиги чемпионов. А матч с лондонцами проходил при очень сильном морозе», - рассказал бразилец RT.

Робсон играл за московскую команду с 1997 по 2001 годы. В общей сложности он провел за красно-белых 147 матчей, забил 41 гол и отдал 24 результативные передачи.