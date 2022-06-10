Бывший форвард «Спартака» Робсон назвал любимое блюдо в России

Экс-нападающий московского «Спартака» Робсон назвал самое любимое блюдо, которое он попробовал в России за то время, что играл за красно-белых.

«Борщ, или, как его называют в Бразилии, свекольный суп, мне очень понравился. Теперь я тоже с удовольствием его ем. Мне кажется, любому легионеру, который приезжает в новую страну, важно постигать ее культуру. Я жалею только о том, что сейчас не могу говорить по-русски, потому что забыл его. При этом я играл во Франции и Японии, но желания учить эти языки не было», - рассказал бразилец RT.

Робсон играл за московскую команду с 1997 по 2001 годы. В общей сложности он провел за красно-белых 147 матчей, забил 41 гол и отдал 24 результативные передачи.