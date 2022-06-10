Гончаренко может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Белорусский специалист Виктор Гончаренко может стать главным тренером одного из клубов Саудовской Аравии.
По информации «Чемпионата», Гончаренко подпишет контракт в самое ближайшее время.
Напомним, что до «Краснодара» Виктор Михайлович на протяжении пяти лет трудился в ЦСКА, в том числе, в качестве главного тренера.
Из «Краснодара» Гончаренко ушел 5 января 2022 года. Основной причиной отставки белоруса, по информации СМИ, стал его невыход на связь во время обсуждения селекции.
источник: Чемпионат.com