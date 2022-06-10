«Собака могла опередить». Глушаков рассказал о борьбе с Ягудиным во время звездного забега

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился своими впечатлениями от участия в звездном забеге в рамках Недели легкой атлетики.

«С колодок первый раз в жизни стартовал. Вообще еле разобрался. Да, объясняли, но непривычно как-то… Мне кажется, если просто стоять, то так даже лучше - точно привычнее. Помогла ли подготовка футболиста? Безусловно. В футболе тоже много бегаешь. Спринты, рывки и ускорения - все помогло. Бежал не в полную. Была задача в серединке прибежать, а не последним. Когда увидел, что бегут собаки, пришлось ускориться чуть-чуть, а то собака могла опередить», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Добавим, что речь шла о борьбе за пятое место с олимпийским чемпионом в фигурном катании Алексеем Ягудиным, который оделся в кигуруми собаки.

Победу одержал Юрий Борзаковский. Вместе с ним на пьедестал попали гимнаст Никита Нагорный и лыжник Александр Легков.