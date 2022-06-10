С Бензема, но без Мбаппе. Франция и Австрия назвали составы на матч Лиги наций

Сборные Франции и Австрии огласили стартовые составы команд на матч третьего тура группового этапа Лиги наций.

Австрия: Пенц, Лайнер, Траунер, Алаба, Вебер, Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Вайман, Арнаутович.

Франция: Льорис, Т. Эрнандес, Конате, Салиба, Павар, Дьяби, Чуамени, Коман, Камара, Бензема, Гризманн.

Встреча пройдет в Вене, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После двух туров австрийцы с тремя очками занимают второе место в группе 1 лиги А. В активе французов всего одно очко и третья строчка в турнирной таблице.