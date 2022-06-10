Губерниев: Понимаю желание «Спартака» бойкотировать Суперкубок. Нужно играть на нейтральном поле

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев поддержал болельщиков «Спартака», которые оказались недовольны тем, что игру за Суперкубок России с «Зенитом» будут проводить в Санкт-Петербурге.

- Я понимаю болельщиков и руководство «Спартака». С моей точки зрения нужно играть на нейтральном поле. Такая вывеска, такой матч — в любом городе будет полный стадион и праздник, и счастье для зрителей. Не в двух столицах нужно играть, - передает слова Губерниева Sport24.



Напомним, ранее стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.