Лидер «Руки Вверх» Жуков считает, что в РФС обязаны извиниться перед фанатами группы

Лидер популярной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков раскритиковал решение РФС перенести концерт музыкантов ради проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Мы собираемся отработать концерт, как и обещали, но понятно, что уже не девятого июля. Мое отношение к этому очень простое. Если у РФС не хватило воспитания или смелости хотя бы извиниться перед поклонниками группы «Руки Вверх!», я перед своими фанатами извиняюсь. Люди сейчас вынуждены менять планы и, может, сдавать билеты, потому что не могут прийти в другую дату. У футбола свои фанаты, у меня - свои, мы никак не пересекаемся, а по воле судеб вышло так, что пересеклись», - приводит слова музыканта «РБ-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.