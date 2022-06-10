Романцев - о назначении Абаскаля главным тренером «Спартака»: Это прикол над всеми

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о назначении 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост наставника красно-белых.

«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, до работы в «Спартаке» испанец был временно исполняющим обязанности наставника «Базеля». Со следующего сезона он должен был возглавить молодежную команду швейцарцев, однако, получив предложение из Москвы, попросил клубное руководство отпустить его в Россию.

Накануне «Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые заняли десятое место по итогам минувшего сезона, однако смогли выиграть Кубок России.