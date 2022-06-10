Губерниев ответил на вопрос, стоит ли продавать пиво на российских стадионах

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил за продажу пива на российских аренах.

«Стоит продавать. Чемпионат мира в России все показал. Сейчас не простая ситуация. Пиво - это довольно-таки футбольный напиток.

Если говорить о ненормативной лексике - это одна история, а если болельщики придут и выпьют бутылочку пивка - ничего страшного в этом нет. Я за культуру боления», - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, запрет на реализацию алкогольной продукции на спортивных сооружениях действует с 2005 года. В 2021 году Госдума анонсировала законопроект о возвращении пива на стадионы, однако затем в этом вопросе наступила тишина.