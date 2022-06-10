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Экс-игрок «Зенита» Горшков объяснил, почему матч за Суперкубок должен пройти на нейтральном поле

РФС отправил битву за трофей в Санкт-Петербург
10 июня 2022 21:50
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Александр Горшков назвал главную причину, по которой матч за Суперкубок России следовало бы провести на нейтральной для обоих соперников территории.

«Важно понимать, что не «Зенит» постановил провести там игру, а РФС. При этом сине-бело-голубые завоевывали трофеи и в Москве. Чтобы не было лишних разговоров следовало поступить так - благо хороших стадионов в стране предостаточно. В «Спартаке» частенько излишне эмоционально на все реагируют. И теперь мы прекрасно понимаем, что, если «Зенит» одержит победу, пойдут крики о предвзятости. Вот поэтому нужно было выбрать нейтральную территорию», - приводит слова ветерана RT.

Напомним, ранее стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.

источник: «RT на русском»
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