«Мне нравится такой расклад». Жоаозиньо - о возможной замене «Спартака» на «Сочи» в Суперкубке

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо оценил перспективы «Сочи» участвовать в Суперкубке России с «Зенитом» в связи с возможным снятием «Спартака».

«Как буду относиться к возможной замене «Спартака» на «Сочи» в Суперкубке? Хорошо! Здорово, что у команды будет дополнительный матч, - мы сможем войти в тонус при подготовке к новому сезону.

В таком случае «Сочи» точно будет готов к началу сезона. Мне нравится такой расклад», — сказал Жоаозиньо «Чемпионату».

Напомним, ранее стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.