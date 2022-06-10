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Глава РПЛ Хачатурянц признался, за какой город голосовал в качестве хозяина матча за Суперкубок

Ашот Хачатурянц хотел, чтобы встреча за трофей состоялась в Нижнем Новгороде
10 июня 2022 22:34
автор: Александр Шульгин

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц признался, что голосовал за Нижний Новгород при определении города, который примет матч за Суперкубок России, сообщает «Чемпионат».

Ранее руководитель сообщил, что кроме него еще только один человек был против выбора Санкт-Петербурга.

Напомним, накануне стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.

источник: Чемпионат.com
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