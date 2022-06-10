В «Зените» утверждают, что с группой «Руки Вверх» существовала договоренность о переносе концерта

В питерском «Зените» заявили, что с группой «Руки Вверх» существовала предварительная договоренность о том, что концерт коллектива может быть перенесен при выборе Санкт-Петербурга городом-хозяином матча за Суперкубок России.

«После того, как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге, клуб финально обсудил это с организаторами концерта и группой «Руки Вверх», предварительно такой сценарий тоже обсуждался. В итоге договорились о переносе шоу на 16 июля. Это позволит организаторам концерта полностью подготовить площадку под мероприятие», - приводит заявление клубной пресс-службы сине-бело-голубых «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.