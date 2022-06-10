«Мне нравится такой расклад». Жоаозинью будет доволен, если «Спартак» бойкотирует матч с «Зенитом»

Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозинью заявил, что будет рад бойкоту «Спартаком» матча за Суперкубок России. В этом случае за трофей могут побороться южане.

«Как буду относиться к возможной замене «Спартака» на «Сочи» в Суперкубке? Хорошо! Здорово, что у команды будет дополнительный матч, - мы сможем войти в тонус при подготовке к новому сезону.

Сначала проведем три предсезонные игры, а потом - если замена произойдет - сыграем в Суперкубке. В таком случае «Сочи» точно будет готов к началу сезона. Мне нравится такой расклад», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.