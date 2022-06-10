Гол Мбаппе спас Францию от поражения в матче Лиги наций против Австрии

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Австрии на своем поле сыграла вничью с командой Франции.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился нападающий Андреас Вайманн, выведший австрийцев вперед на 37-й минуте. Ничью гостям принес гол Килиана Мбаппе за семь минут до конца основного времени.

Австрийцы в трех играх набрали четыре очка и делят вторую позицию в группе 1 лиги А с Хорватами, которые в гостях обыграли Данию.

Французы с двумя очками замыкают турнирную таблицу квартета.

Лига наций. Дивизион А

3-й тур. Группа 1

Австрия - Франция - 1:1 (1:0)

Гол: Вайманн, 37 - Мбаппе, 83.

Австрия: Пенц, Лайнер, Траунер, Алаба (Дансо, 69), Вебер, Лаймер (Лазаро, 54), Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Вайманн (Грегорич, 64), Арнаутович (Онисиво, 63).

Франция: Льорис, Т. Эрнандес, Конате, Салиба, Павар, Дьяби, Тчуамени (Гендузи, 63), Коман (Нкунку, 79), Камара, Бензема, Гризманн (Мбаппе, 63).

Предупреждения: Лаймер, 9; Зайвальд, 17; Дансо, 90 (все - Австрия).