Гол экс-спартаковца Пашалича помог Хорватии добиться победы над Данией

Сегодня, 10 июня, на стадионе «Паркен Стэдиум» состоялся матч третьего тура Лиги Наций между Данией и Хорватией. Победу одержали гости со счетом 1:0.

Единственный мяч забил бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич (69-я минута).

Таким образом, подопечные Златко Далича набрали четыре очка и расположились на третьем месте в квартете. Дания осталась на первой строчке с 6 баллами.

Следующий матч датчане проведут 13 июня дома против Австрии, а Хорватия поедет в гости к Франции в этот же день.

Лига наций

3-й тур

Дания - Хорватия 0:1

Голы: Пашалич 69

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Дамсгор (Брэйтуэйт, 62), Васс (Кристенсен, 61), Корнелиус (Винд, 61), Ольсен (Поульсен, 83).

Хорватия: Ливакович, Врсалько (Станишич, 46), Эрлич, Шутало, Юранович, Брозович, Пашалич, Якич (Ковачич, 46), Иванушец (Модрич, 46), Крамарич (Будимир, 77), Оршич (Влашич, 58).

Предупреждения:

Корнелиус (8), Андерсен (67), Станишич (75), Будимир (86).