Созин - о Суперкубке: Единственным верным вариантом была жеребьевка между Москвой и Питером

Член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что место проведения матча за Суперкубок России стоило определять с помощью жеребьевки.

«Единственным верным вариантом было провести жеребьевку между Москвой и Петербургом. Да, Питер должен был принять финал Лиги чемпионов, и он точно сделал бы это лучше, чем французы: в Париже было преступление перед футболом. Но в России два лучших стадиона - «Лужники» и стадион «Зенита». Абсолютно равноценные стадионы! И выбор Петербурга без жребия абсолютно справедливо не устраивает «Спартак» и его болельщиков», - приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.