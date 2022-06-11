Стало известно, какой штраф грозит «Спартаку» в случае бойкота Суперкубка

Спортивный юрист объяснил, какие санкции грозят московскому «Спартаку», если команда откажется играть в матче за Суперкубка страны.

Ранее в СМИ сообщалось, что красно-белые хотели провести матч на стадионе «Лужники» при бригаде иностранных арбитров. В противном случае команда готова бойкотировать игру.

«Бойкот Суперкубка подпадает под нарушение пункта 14 положения о турнире за Суперкубок. Размер штрафа за данное нарушение также определяется в зависимости от лиги, в которую входит клуб. «Спартак» может быть оштрафован на сумму от 20 000 до 150 000 рублей», - приводит «Чемпионат» слова Михаила Прокопца.

Добавим, что президент РФС Александр Дюков сообщил о решении союза провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Встречу готовы были принять Казань и Нижний Новгород.