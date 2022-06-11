«Барселона» готова продать де Йонга не менее чем за 100 миллионов евро

«Барселона» обозначила сумму, за которую готова продать полузащитника клуба Френки де Йонга.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний футболист входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». «Барселона» планирует выручить за трансфер нидерландского полузащитника не менее чем 100 миллионов евро. В эту сумму включены бонусы, информирует ESPN.

«МЮ» предлагает за де Йонга 60 млн евро и еще двадцать миллионов бонусами.

Добавим, что в минувшем сезоне Френки провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.