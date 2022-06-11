Сборная Болгарии попала в ДТП в Грузии перед матчем Лиги наций, один игрок госпитализирован

Сборная Болгарии попала в аварию в Тбилиси перед гостевым матчем Лиги наций с командой Грузии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Mtavari Arkhi, дорожный инцидент произошел по пути из аэропорта в гостиницу. Болгарская команда ехала в отель на двух автобусах. Водитель одного транспортного средства не справился с управлением и врезался в другое.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал болгарский хавбек Тодор Неделев. Футболист госпитализирован, о характере повреждений не сообщается.

Добавим, что матч должен состояться 12 июня.