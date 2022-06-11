Агент Фомина заявил, что футболист может перейти в немецкий клуб

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин может перебраться в немецкий клуб. Об этом заявил агент игрока Александр Маньяков.

«Коллега из Германии рассказал про немецкий клуб из Бундеслиги, собирающий информацию о Фомине. Какой клуб? Крепкий-крепкий середняк», – цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний Фомин играет за бело-голубых с августа 2020 года.

В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 34 матча, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года, возможный переход оценивается в 9 млн евро.