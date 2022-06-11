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Агент Фомина заявил, что футболист может перейти в немецкий клуб

Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» интересен «Кристал Пэлас».
11 июня 2022 11:02
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин может перебраться в немецкий клуб. Об этом заявил агент игрока Александр Маньяков.

«Коллега из Германии рассказал про немецкий клуб из Бундеслиги, собирающий информацию о Фомине. Какой клуб? Крепкий-крепкий середняк», – цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний Фомин играет за бело-голубых с августа 2020 года.

В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 34 матча, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года, возможный переход оценивается в 9 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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