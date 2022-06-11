«Очень соскучился по футболу»: Кононов дал первый комментарий после возвращения в «Арсенал»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов высказался после подписания трудового контракта.

«Сбор будет достаточно насыщенным. Тренировки будут идти в двухразовом режиме с одним выходным в воскресенье. Планируем провести достаточно много игр.

Можно сказать, что мы формируем новую команду. Какие-то игроки будут уходить. Достаточно много игроков будет приходить. Рассмотрим многих футболистов. То есть сейчас очень много работы.

Конечно, я соскучился по футболу. Следил за чемпионатами, в первую очередь, за российским. Немного работал индивидуально, что-то анализировал, что-то новое для себя открывал. Надеюсь, что этот перерыв мне пойдет на пользу», – сказал Кононов пресс-службе «оружейников».

Напомним, Кононов, тренировавший «Спартак» и «Краснодар», работал во главе «оружейников» в сезоне-2018/19, а его последним местом работы была латвийская «Рига», которую он покинул в 2020 году.

Что касается «Арсенала», то в минувшем сезоне РПЛ команда заняла последнее, 16-е место и проведет следующий сезон в ФНЛ.