Сорокин объяснил, почему матч за Суперкубок России решили провести в Санкт-Петербурге

Подготовка к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22 стала решающим фактором при выборе Санкт-Петербурга в качестве организатора матча за Суперкубок России. Об это заявил бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала ЛЧ Алексей Сорокин.

«Большие приготовления к статусному матчу состоялись, и абсолютно логично это использовать. В Санкт-Петербурге было готово почти все. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтеры, есть команда оргкомитета.

Разработан и утвержден транспортный план, все политики и процедуры, относящиеся к безопасности. Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как большой объем работы уже проделан. Более того, вокруг стадиона есть достаточный объем временной инфраструктуры, которая после Евро была передана городу», – цитирует Сорокина «Чемпионат».

Напомним, финал Лиги чемпионов так и не состоялся в Санкт-Петербурге. УЕФА перенес встречу в Париж (Франция) на фоне непростой геополитической ситуации.

Что касается Суперкубка России, то матч состоится 9 июля. За этот трофей поспорят чемпион РПЛ («Зенит») и обладатель Кубка страны (московский «Спартак»).