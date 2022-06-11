Эдуард Мор: Не думаю, что Абаскаль пришел в «Спартак» со своим видением развития клуба

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на должность наставника красно-белых.

Напомним, до работы в «Спартаке» испанский специалист был временно исполняющим обязанности наставника «Базеля».

«Не думаю, что 33-летний специалист, которого сейчас назначили, пришел с какими-то полномочиями, своим видением развития клуба в долгую и карт-бланшем. Поэтому ожидания от его назначения довольно осторожные», - приводит ТАСС слова Мора.

Добавим, что ранее «Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли, под руководством которого команда заняла десятое место по итогам минувшего сезона, но смогла выиграть Кубок России.