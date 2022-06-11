Руководство «ПСЖ» сообщило Почеттино, что он больше не будет тренировать команду

Руководство «ПСЖ» сообщило наставнику команды Маурисио Почеттино, что он будет вынужден прекратить работу с клубом.

Как сообщает RMC Sport, 50-летнего тренера оповестили, что парижане больше не нуждается в его услугах. Аргентинца может сменит бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Напомним, что Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Минувшим летом специалист продлил соглашение до 2023 года.

Под руководством аргентинца клуб выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионат в нынешнем сезоне. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Реалу» (1:0, 1:3).