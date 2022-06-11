Федерация футбола Чили обратится в CAS по поводу допуска команды Эквадора на ЧМ-2022 в Катаре

Федерации футбола Чили обратиться в CAS по поводу решения ФИФА об участии сборной Эквадора в чемпионате мира.

Ранее стало известно, что ФИФА открыл дело в отношении полузащитника эквадорской команды Байрона Кастильо по подозрению в использовании футболистом поддельных документов. В СМИ утверждалось, что футболист, во-первых, является колумбийцем, а, во-вторых, на самом деле старше 23-х лет, заявленных в его паспорте.

Позднее было объявлено, что ФИФА не стала исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022.

«Все главы КОНМЕБОЛ согласны с тем, что мы имели право подать жалобу, если у нас были доказательства. Как федерация мы обязаны дойти в этом вопросе до конца», — цитирует Pauta главу ФФЧ Пабло Милада.

Добавим, что юристы нашли свидетельство о рождении Кастильо, в котором указано, что он родился в ноябре 1998 года в колумбийском городе Тумако.