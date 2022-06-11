«Зенит» заинтересован в приобретении Кассьерры

Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, назвал клубы, которые заинтересованы в приобретении его клиента.

«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это «Зенит». Этот вариант очень нравится Матео. Помимо питерцев хорошие контракты предлагают «Ривер Плейт» и «Црвена Звезда», - приводит слова Петропулоса «Чемпионат».

Напомним, что Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.