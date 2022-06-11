«Мистер-загадка». Комбаров отреагировал на назначение Абаскаля в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых

«Первый раз о нем услышал только тогда, когда его поставили на должность тренера. Абаскаль слишком молодой тренер для «Спартака», он только начал свою карьеру, он еще ничего не добился, на данный момент для всех он мистер-загадка», - приводит слова Комбарова РБК.

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».