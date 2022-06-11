Хохлов заявил, что ключевым звеном в возможном переходе Фомина во «Фрайбург» может сыграть Шварц

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Даниила Фомина в немецкий «Фрайбург».

«Фомин провел хороший сезон. Думаю, что он заслуживает приглашения. Что он выберет - это его решение. Будут ли обращаться к Сандро Шварцу за консультацией? Я думаю, что с ним будут советоваться. Такая практика существует. Звонят тренеру, который работал с игроком, и спрашивают о нем. Одну из ключевых ролей это может сыграть», — сказал Хохлов «Чемпионату».

Напомним, 25-летний Фомин играет за бело-голубых с августа 2020 года.

В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 34 матча, забил 12 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года, возможный переход оценивается в 9 млн евро.