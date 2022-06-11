Шишкин раскритиковал решение «Спартака» назначить Абаскаля

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых

«Никогда о таком не слышал и очень удивлен. На мой взгляд, это специалист не уровня «Спартака». Если клуб хочет болтаться с пятого по десятое место, то с этим новым тренером так и будет», - приводит слова Шишкина «РБ-Спорт».

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».