Перуанские шаманы предсказали победу национальной команды над Австралией в финале отбора на ЧМ-2022

Перуанские шаманы провели серию обрядов с целью победы их национальной сборной над Австралией в финале отборочного турнира к ЧМ-2022.

Об этом сообщает одно из британских изданий. По словам источника, 13 шаманов провели ритуал с фотографией сборной Перу, а также воткнули мечи в фото сборной Австралии. Кроме того, благодаря галлюциногенному отвару шаманы общались с духами, которые пообещали им, что сборная Перу поедет на чемпионат мира.

Матч между Перу и Австралией состоится в понедельник, 13 июня, в Катаре. На данный момент определись 30 из 32 участников предстоящего мундиаля.