Кордоба, Кайо и Уткин вернулись в расположение «Краснодара»

Защитник Кайо, хавбек Даниил Уткин и нападающий Джон Кордоба вернулись в расположение «Краснодара». Ранее двое легионеров покинули Россию в начале марта.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игроки провели свою первую после отпуска тренировку.

Напомним, 6 июня закончился отпуск краснодарских футболистов. Команда собралась в Краснодаре, и футболисты прошли традиционное медицинское обследование. На базе «Четук» стартовал первый учебно-тренировочный сбор краснодарцев, он продлится до 19 июня на той же локации.

В завершившимся сезоне «быки» расположились на четвертом месте с 50 очками. В начале марта все легионеры «Краснодара» покинули Россию, коллектив доигрывал прошлый сезон преимущественно своими воспитанниками.