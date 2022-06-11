Олег Иванов: Не понимаю, что мешало «Зениту» сохранить Дзюбу

Бывший игрок сборной России Олег Иванов поделился мнением о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Возможно, остаться в «Зените» ему предложили в статусе игрока ротации. Это и не устроило. Артем - парень очень амбициозный, привык к первым ролям. Не удивлюсь, если он, вдохновившись примером Ибрагимовича, придет в новый клуб со словами: «Я выиграю здесь трофей!», - приводит слова Иванова «СЭ».

Напомним, что Дзюба покинул состав «Зенита» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.