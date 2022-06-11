Александр Мостовой - о Суперкубке в Санкт-Петербурге: Где спортивный принцип?

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал несправедливым решение провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. Во встрече примут участие «Спартак» и «Зенит».

«По отношению к «Спартаку» это несправедливо. Есть варианты нейтральных стадионов и городов, поэтому логично было бы провести не в Москве и не в Питере. Где спортивный принцип? Я бы понял, если бы было заранее оговорено, когда не знали, кто сыграет за Суперкубок. Лучше бы был нейтральный город», - сказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, накануне стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на неявку на матч.