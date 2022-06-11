Каттани - о Рыбусе: Его высокий уровень проверен годами стабильного выступления в РПЛ

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание польского защитника Мацея Рыбуса в команду.

«Я с большим удовлетворением приветствую Мацея в нашем клубе. Это игрок, ценные качества которого абсолютно не вызывают сомнений. Его высокий уровень подтвержден годами стабильного выступления в чемпионатах России и на международном уровне.

Рыбус – именно тот игрок, который нам сейчас нужен: опытный, техничный и уважаемый. Он обязательно поможет в развитии наших молодых игроков» - цитирует Каттани пресс-служба клуба.

Мацей Рыбус подписал контракт с красно-белыми до июня 2024 года. Сумма трансфера 32-летнего польского защитника составила 1,20 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ и отдал три голевые передачи. На счету футболиста также есть опыт выступлений в «Ахмате», за который он выступал с 2010 по 2016 годы с перерывами.