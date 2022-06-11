Кавазашвили - о Рыбусе в «Спартаке»: Я в шоке. Зачем подбирать чужих футболистов?

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе левого защитника Мацея Рыбуса из «Локомотива» в стан красно-белых.

«Я в шоке. Не понимаю, кто руководит командой, клубом. Один тренер не успел еще уехать или уже уехал, а новый не приехал еще. И уже кто-то покупает футболиста. Значит, нам ни тренеры, ни тренерский штаб не нужны.

Честно говоря, Рыбус много отдал «Локомотиву», но «Спартаку» нужны свои футболисты, звезды. Зачем чужих подбирать? Которые тем более списаны», – передает слова Кавазашвили «Спорт-экспресс».

Мацей Рыбус подписал контракт с красно-белыми до июня 2024 года. Сумма трансфера 32-летнего польского защитника составила 1,20 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ и отдал три голевые передачи. На счету футболиста также есть опыт выступлений в «Ахмате», за который он выступал с 2010 по 2016 годы с перерывами.