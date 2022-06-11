Зарплата Рыбуса в «Спартаке» будет в два раза меньше, чем в «Локомотиве»

Левый защитник «Спартака» Мацей Рыбус будет получать в два раза меньше зарплату, чем была в «Локомотиве».

Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, зарплата 32-летнего польского футболиста в «Спартаке» будет составлять около 500 тысяч евро в год. В «Локомотиве», за который Рыбус играл с 2017 года, он получал в два раза больше.

Мацей Рыбус подписал контракт с красно-белыми до июня 2024 года. Сумма трансфера 32-летнего польского защитника составила 1,20 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ и отдал три голевые передачи. На счету футболиста также есть опыт выступлений в «Ахмате», за который он выступал с 2010 по 2016 годы с перерывами.