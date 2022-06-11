Англия - Италия: Кейн остался в запасе

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Молинью» (Вулверхэмптон) пройдет матч третьего тура Лиги наций между Англией и Италией. Стали известны стартовые составы на эту игру.

Англия: Рамсдейл, Джеймс, Магуайр, Томори, Триппьер, Уорд-Праус, Райс, Маунт, Стерлинг, Грилиш, Абрахам.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко, Фраттези, Локателли, Тонали, Пессина, Пеллегрини, Скамакка.

Перед началом матча Италия идет в лидерах группы с четырьмя очками, в активе Англии всего один балл и последняя позиция.